Grim ziet overlevingskansen in Champions League: "Dat sowieso"

Hoewel Fred Grim tevreden is met de 2-4 overwinning van Ajax bij FK Qarabag, ziet de interim-trainer ook nog verbeterpunten voor zijn ploeg. Tegelijkertijd ziet hij kansen voor de rest van de Champions League-campagne.

Ajax kwam in Bakoe twee keer op achterstand, maar door drie treffers in de slotfase trok de ploeg alsnog aan het langste eind. "We zijn hier erg blij mee, het is een hartstikke mooie overwinning", zei Grim in gesprek met Ziggo. "Je ziet dat jongens iets meer vertrouwen hebben, misschien zelfs wel veel meer vertrouwen, dan een paar weken geleden", vervolgde de coach enthousiast. "Dan zie je het combinatievoetbal dat je wil zien."

Grim complimenteerde zijn team verder: "We stonden een aantal keer goed in formatie. Als het dan eenmaal loopt, zie je ook dat we kunnen voetballen." Tegelijkertijd was Grim kritisch: "Een aantal zaken moeten we verbeteren, sowieso achterin. Ik denk dat je een aantal keer goed wegkomt. Op dit niveau kan je zomaar afgestraft worden. Aan de andere kant denk ik ook dat we onze kansen beter moeten benutten. We mogen meedogenlozer zijn, we hebben echt heel goede mogelijkheden gehad."

Op de vraag of Ajax nog kans maakt om de groepsfase te overleven, antwoordde Grim: "Dat sowieso. We gaan van wedstrijd naar wedstrijd, daar horen zeker ook die laatste twee Champions League-wedstrijden bij."