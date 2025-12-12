Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Grim ziet ster terugkeren tegen Feyenoord: "Zijn mogelijkheden"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim kan zondag met Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord Josip Sutalo niet op het wedstrijdformulier neerpennen. De interim-trainer van Ajax weet echter ook dat Kenneth Taylor de wedstrijd misschien wel kan halen.

Josip Sutalo is in ieder geval niet inzetbaar tegen de Rotterdammers. "Dat gaat wel beter, maar die is deze wedstrijd niet beschikbaar", aldus Grim op de persconferentie. "Wout Weghorst, en dat is gecommuniceerd door de club, komt dit kalenderjaar niet meer in actie."

Kenneth Taylor is mogelijk wel weer inzetbaar. "Er zijn mogelijkheden. Misschien wel naar zondag toe", zegt Grim over middenvelder Taylor. "Er zijn ook wat kleine griepjes, maar dit zijn wel de hoofdgevallen."

Josip Sutalo Kenneth Taylor
