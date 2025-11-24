Grim ziet urgentie tegen Benfica: "Belang is best heel groot"

Fred Grim rekent op een volle Johan Cruijff Arena om Ajax te steunen tijdens het Champions League-duel tegen Benfica. Beide teams hebben hun eerste vier wedstrijden verloren en willen koste wat het kost van de hatelijke nul af. Tijdens de persconferentie sprak Grim over de mogelijkheden en gaf hij een update over de fitheid binnen zijn selectie.

Ajax kwam in de eerste vier duels niet voorbij Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea en Galatasaray. Een overwinning op Benfica is dan ook cruciaal om het laatste sprankje hoop op de volgende ronde levend te houden. "We zijn op zoek naar vertrouwen, dat kan je krijgen door wedstrijden te winnen. Het belang is best heel groot, denk ik. We willen van die hatelijke nul af."

Grim hoopt dat het publiek van begin tot eind achter zijn ploeg staat. "Er is nog van alles mogelijk. Ik hoop dat we er een ouderwetse Champions League-avond van kunnen maken. Daar gaan wij in ieder geval wel voor. De Champions League is belangrijk voor ons. Benfica heeft ook nog nul punten en met Mourinho als coach moet je je als tegenstander op allerlei scenario's voorbereiden."

Voor het duel met de Portugese topclub had Grim positief nieuws over zijn selectie: Lucas Rosa is terug in de wedstrijdselectie. Anton Gaaei, die zaterdag tegen Excelsior geblesseerd uitviel, is nog een vraagteken. "Hij heeft maandag meegetraind, maar ik moet nog afwachten wat de medische staf daar later over te zeggen heeft. Ook Wijndal is inzetbaar," bevestigde Grim, die verder nog niks wilde zeggen over zijn opstelling.