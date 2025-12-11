Het laatste Ajax Nieuws
Grim ziet verbeterpunten bij Ajax: "Als je de beelden terugkijkt"
Fred Grim Foto: © BSR Agency
Fred Grim is uiteraard tevreden met de overwinning. De interim-trainer merkt dat zijn spelers duidelijk 'veel meer vertrouwen' hebben dan een paar weken geleden.
Na afloop steekt Grim van wal tegenover de pers. "Dan zie je het combinatievoetbal wat je graag wilt zien. We stonden een aantal keer goed in formatie en als het dan eenmaal loopt, zie je ook dat we kunnen voetballen."
Toch ziet Grim nog ruimte voor verbetering. "Sowieso achterin. Als je de beelden terugkijkt, denk ik dat we ook goed wegkomen. Op dit niveau kun je zomaar afgestraft worden. Aan de andere kant denk ik ook dat we onze mogelijkheden beter moeten benutten. We moeten meedogenlozer zijn, afmaken. We hebben hele goede mogelijkheden gehad", aldus Grim.
