Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Fred Grim zal de komende weken nog interim-trainer van Ajax blijven. Dat vertelt Menno Geelen vrijdag op de jaarlijkse vergadering voor aandeelhouders.
Grim werd onlangs toegevoegd aan de staf van John Heitinga, maar zat na het ontslag van de hoofdtrainer als interim op de bank tegen FC Utrecht. "Nu gaan ze de komende weken waarschijnlijk door met Fred Grim", vertelde Mike Verweij eerder in Kick-off van de Telegraaf. "Omdat ze heel langzaam toch tot het besef komen dat je eigenlijk eerst een nieuwe technisch directeur moet hebben en daarna pas een nieuwe trainer."
Zolang er geen nieuwe td is gevonden zal er ook niet zo snel een nieuwe trainer voor de groep staan, verwacht de clubwatcher. "Dat zou zomaar eens kunnen inhouden dat Fred Grim nog een aantal weken op de bank zit. Dat had John Heitinga natuurlijk ook gekund. Ik denk dat het ook meespeelt dat mensen wel inzien dat de problemen bij Ajax dieper liggen dan John Heitinga alleen."
Menno Geelen bevestigt
Algemeen directeur Geelen kwam later met hetzelfde nieuws. Ajax gaat eerst op zoek naar een opvolger van Alex Kroes, die zijn functie ter beschikking heeft gesteld, voordat het een nieuwe eindverantwoordelijke voor de spelersgroep zet. Dat betekent dus dat interim Grim op de bank blijft zitten in die functie. "Fred Grim zal de komende duels de interim-trainer zijn. Het zijn uitdagende tijden", vertelt hij.
De zoektocht naar een nieuwe td heeft dus de priorteit. "We willen nu een oplossing creëren voor de lange termijn. De nieuwe technisch directeur zal een statutair directeur worden", legt hij uit. "We hebben de ambitie om eerst een technisch directeur aan te stellen en met hem een nieuwe trainer aan te stellen. Dat heeft onze voorkeur."