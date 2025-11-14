Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit

Max
bron: De Telegraaf
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Fred Grim zal de komende weken nog interim-trainer van Ajax blijven. Dat vertelt Menno Geelen vrijdag op de jaarlijkse vergadering voor aandeelhouders. 

Grim werd onlangs toegevoegd aan de staf van John Heitinga, maar zat na het ontslag van de hoofdtrainer als interim op de bank tegen FC Utrecht. "Nu gaan ze de komende weken waarschijnlijk door met Fred Grim", vertelde Mike Verweij eerder in Kick-off van de Telegraaf. "Omdat ze heel langzaam toch tot het besef komen dat je eigenlijk eerst een nieuwe technisch directeur moet hebben en daarna pas een nieuwe trainer."

Zolang er geen nieuwe td is gevonden zal er ook niet zo snel een nieuwe trainer voor de groep staan, verwacht de clubwatcher. "Dat zou zomaar eens kunnen inhouden dat Fred Grim nog een aantal weken op de bank zit. Dat had John Heitinga natuurlijk ook gekund. Ik denk dat het ook meespeelt dat mensen wel inzien dat de problemen bij Ajax dieper liggen dan John Heitinga alleen."

Menno Geelen bevestigt

Algemeen directeur Geelen kwam later met hetzelfde nieuws. Ajax gaat eerst op zoek naar een opvolger van Alex Kroes, die zijn functie ter beschikking heeft gesteld, voordat het een nieuwe eindverantwoordelijke voor de spelersgroep zet. Dat betekent dus dat interim Grim op de bank blijft zitten in die functie. "Fred Grim zal de komende duels de interim-trainer zijn. Het zijn uitdagende tijden", vertelt hij.

De zoektocht naar een nieuwe td heeft dus de priorteit. "We willen nu een oplossing creëren voor de lange termijn. De nieuwe technisch directeur zal een statutair directeur worden", legt hij uit. "We hebben de ambitie om eerst een technisch directeur aan te stellen en met hem een nieuwe trainer aan te stellen. Dat heeft onze voorkeur."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Sjoerd Mossou voor de camera van het Algemeen Dagblad

Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"

0
Johan Derksen

Derksen kritisch op twee Eredivisie-trainers: "Voor de bühne"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd