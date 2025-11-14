Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit

Grim werd onlangs toegevoegd aan de staf van John Heitinga, maar zat na het ontslag van de hoofdtrainer als interim op de bank tegen FC Utrecht. "Nu gaan ze de komende weken waarschijnlijk door met Fred Grim", vertelde Mike Verweij eerder in Kick-off van de Telegraaf. "Omdat ze heel langzaam toch tot het besef komen dat je eigenlijk eerst een nieuwe technisch directeur moet hebben en daarna pas een nieuwe trainer."

Zolang er geen nieuwe td is gevonden zal er ook niet zo snel een nieuwe trainer voor de groep staan, verwacht de clubwatcher. "Dat zou zomaar eens kunnen inhouden dat Fred Grim nog een aantal weken op de bank zit. Dat had John Heitinga natuurlijk ook gekund. Ik denk dat het ook meespeelt dat mensen wel inzien dat de problemen bij Ajax dieper liggen dan John Heitinga alleen."