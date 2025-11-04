VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

Gijs Kila
bron: Sportnieuws.nl

De huidige staat van Ajax laat weinig aan duidelijkheid te wensen over, zo meent Alfons Groenendijk. De selectie wordt als onvoldoende sterk beoordeeld om serieus mee te doen in de titelstrijd.

"Of de selectie van Ajax sterk genoeg is om kampioen te worden? Nee, nee, eh zeker niet. Ehm nee, dat eh dat is een selectie die niet beter is als pak hem beet AZ", aldus Groenendijk tegen Sportnieuws.nl. "Ik ik vind het eh ja, in veel gevallen vind ik het echt te weinig. En ja, Ajax is bij lange na niet op dit moment goed genoeg om eh om mee te doen om het kampioenschap."

Niet alleen ontbreekt het aan kwaliteit, ook de manier van spelen roept vragen op: "Ik vind het ook vaak een beetje uit elkaar vallen in de wedstrijden. Ik vind de linies, de afstanden, de onderlinge afstanden kloppen niet." Dat is zichtbaar in zowel het druk zetten als het verdedigende spel: "Het is bijna schrijnend om te zien dat ik heb het over druk zetten, maar ze zakken ook gewoon in tegen Heerenveen."

Daarbij lijkt het beschikbare spelersmateriaal ook niet mee te werken: "Misschien kan dat ook niet met de types hè die je dan hebt. Eh want ja, met Weghorst die die wil dat nog wel doen. Moro, ik weet niet of hij het allemaal begrijpt en Gloukh of die het ook allemaal snapt."

De balans ontbreekt, zowel met als zonder bal: "Het is vaak een beetje ja los zand eigenlijk. En en dat is zowel bij balbezit als bij balbezit tegenstander." Tot slot wordt de situatie pijnlijk samengevat: "Het is best wel pijnlijk om te zien hoe hoe een club in een paar jaar tijd eh ja, toch wat ik zeg die status van een topclub gewoon is kwijtgeraakt."

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marco van Basten

Van Basten hekelt voormalig Ajax-talent: "Ik zou hem pijn doen"

0
Valentijn Driessen

Driessen ziet ontslag aankomen: "Dan moet Heitinga ermee stoppen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd