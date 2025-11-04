Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

"Of de selectie van Ajax sterk genoeg is om kampioen te worden? Nee, nee, eh zeker niet. Ehm nee, dat eh dat is een selectie die niet beter is als pak hem beet AZ", aldus Groenendijk tegen Sportnieuws.nl. "Ik ik vind het eh ja, in veel gevallen vind ik het echt te weinig. En ja, Ajax is bij lange na niet op dit moment goed genoeg om eh om mee te doen om het kampioenschap."

Niet alleen ontbreekt het aan kwaliteit, ook de manier van spelen roept vragen op: "Ik vind het ook vaak een beetje uit elkaar vallen in de wedstrijden. Ik vind de linies, de afstanden, de onderlinge afstanden kloppen niet." Dat is zichtbaar in zowel het druk zetten als het verdedigende spel: "Het is bijna schrijnend om te zien dat ik heb het over druk zetten, maar ze zakken ook gewoon in tegen Heerenveen."

Daarbij lijkt het beschikbare spelersmateriaal ook niet mee te werken: "Misschien kan dat ook niet met de types hè die je dan hebt. Eh want ja, met Weghorst die die wil dat nog wel doen. Moro, ik weet niet of hij het allemaal begrijpt en Gloukh of die het ook allemaal snapt."

De balans ontbreekt, zowel met als zonder bal: "Het is vaak een beetje ja los zand eigenlijk. En en dat is zowel bij balbezit als bij balbezit tegenstander." Tot slot wordt de situatie pijnlijk samengevat: "Het is best wel pijnlijk om te zien hoe hoe een club in een paar jaar tijd eh ja, toch wat ik zeg die status van een topclub gewoon is kwijtgeraakt."