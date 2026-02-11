Groenendijk: "Hij heeft behoorlijke ravage aangericht bij Ajax"

Alfons Groenendijk ziet de nodige problemen bij Ajax. De voormalig trainer van Jong Ajax en assistent-trainer bij het eerste elftal vindt het vervelend om te zien hoe de club uit Amsterdam er nu voor staat.

"Wat er gebeurt, is natuurlijk toch het beleid. Vooral nog de naweeën van Sven Mislintat. Die kreeg de vrije hand en in mijn ogen heeft hij een behoorlijke ravage aangericht", vertelt Groenendijk in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Als je zo te werk gaat, dan kan zelfs een club als Ajax in de financiële problemen komen. De langdurige contracten, die miljoenen kosten... Om daarna weer op te bouwen, dat kost tijd. Ik denk dat het daar begint, want dat druppelt naar beneden en komt in de selectie terecht."

Groenendijk ziet dat het beleid in Amsterdam op de schop moet om de gloriejaren terug te laten keren. "Dat je nu niet een Ajax-ploeg ziet zoals een aantal jaar geleden, waarmee Erik ten Hag bijna de Champions League-finale haalde, dat is ver weg", beseft hij. "Dat Ajax heb ik niet meer gezien. Het kost jaren om op te bouwen, mét goed beleid."

Toch ziet hij ook positieve punten in Amsterdam. "Ik ben wel blij dat jongens als Sean Steur en Rayane Bounida weer doorkomen, dat vind ik echt Ajax-voetballers. Iedereen vraagt altijd wat een Ajax-voetballer is. Dat is iemand met lef, die vooruit speelt, die initiatief neemt en technisch vaardig is in de kleine ruimtes."

"Alleen de balans is natuurlijk helemaal zoekgeraakt", vervolgt Groenendijk. "Je hebt ook leiding nodig in een elftal, mensen die de jeugd bij de hand kunnen nemen. Ik herinner me de 6-0 tegen AZ, dan moet je kijken naar de gezichten van de spelers. Er wordt helemaal niets gezegd, niet door Sutalo, niet door Itakura. De jonge jongens staan er in feite helemaal alleen voor. En nu wordt er al veel op de schouders gegooid van jonge spelers als Youri Baas en Youri Regeer", belsuit hij kritisch.