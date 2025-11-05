Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws.nl

Alfons Groenendijk verwacht momenteel weinig van Ajax in de Champions League. De oud-trainer ziet dat er voor grote bedragen spelers zijn gehaald, maar of dat goede aankopen waren valt te betwijfelen.

"Er worden spelers gehaald van tien miljoen waarbij nog moet blijken of ze überhaupt de top kunnen halen. Itakura wilde de hele top drie hebben en die vind ik heel zwak spelen", opent Groenendijk bij een video-item Sportnieuws.nl.

"Moro en Gloukh zijn jongens die nog jong zijn, die moeten stappen maken. Gaan ze wel of niet de top halen? Dat is nog de vraag", zegt Groenendijk. Het is allemaal heel moeilijk. In kwaliteit gaan ze geen enkele rol spelen in de Champions League en moeten ze kijken of ze bij de eerste vier kunnen eindigen in de Nederlandse competitie", besluit Groenendijk.

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans van Breukelen

Van Breukelen dolde Ajax-icoon: "Dan hoef je niets meer te zeggen"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh Ko Itakura Raúl Moro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd