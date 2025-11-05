Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

Alfons Groenendijk verwacht momenteel weinig van Ajax in de Champions League. De oud-trainer ziet dat er voor grote bedragen spelers zijn gehaald, maar of dat goede aankopen waren valt te betwijfelen.

"Er worden spelers gehaald van tien miljoen waarbij nog moet blijken of ze überhaupt de top kunnen halen. Itakura wilde de hele top drie hebben en die vind ik heel zwak spelen", opent Groenendijk bij een video-item Sportnieuws.nl.

"Moro en Gloukh zijn jongens die nog jong zijn, die moeten stappen maken. Gaan ze wel of niet de top halen? Dat is nog de vraag", zegt Groenendijk. Het is allemaal heel moeilijk. In kwaliteit gaan ze geen enkele rol spelen in de Champions League en moeten ze kijken of ze bij de eerste vier kunnen eindigen in de Nederlandse competitie", besluit Groenendijk.