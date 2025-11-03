VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

Arthur
bron: Sportnieuws
Alfons Groenendijk
Alfons Groenendijk Foto: © Pro Shots

Alfons Groenendijk heeft forse kritiek geuit op Ajax. Hij is verbaasd over de huidige toestand van zijn oude club, die volgens hem de afgelopen jaren een dieptepunt heeft bereikt.

"Het is pijnlijk om te zien hoe Ajax de topclub-status helemaal kwijt is geraakt", zegt de 61-jarige oud-voetballer. Groenendijk kijkt vooral met lede ogen naar de organisatie van de Amsterdammers. "Ze hebben gewoon groen licht gegeven voor een type als Jan van Halst, die alleen maar 'ja' heeft zitten knikken. Dat heeft hij bij FC Twente ook gedaan en toen is hij ook gedegradeerd met de vierde begroting van Nederland. Hij had veel meer zijn stem moeten laten horen, dat heeft hij niet gedaan."

Volgens Groenendijk verklaart dit deels waarom Ajax momenteel beschikt over een héél matige selectie. "Ze hebben helemaal niets te zoeken in de top en dat is het meest pijnlijke. Kroes heeft al heel veel puin moeten ruimen, maar van spelers met contracten tot 2029 kom je niet zomaar af. Kroes heeft geprobeerd een inhaalslag te maken, maar dit gaat financieel gezien nog jaren pijn doen", stelt hij tegenover Sportnieuws.nl.

