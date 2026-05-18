'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"

'Auto van Feyenoord-fan in brand gestoken' Foto: © Screenshot Casual Ultra Official

Meer dan twintig Ajax-supporters hebben zondagmiddag een kleine groep Feyenoord-fans aangevallen. Dat meldt presentator Frank Stout van RTV Rijnmond op basis van informatie die hij heeft ontvangen.

Het incident vond plaats bij een omwisselpunt bij een tankstation, in de aanloop naar de wedstrijden SC Heerenveen–Ajax en PEC Zwolle–Feyenoord. Volgens de berichtgeving ontstond er een confrontatie nadat Ajax-fans de aanval op Feyenoord-supporters zouden hebben ingezet. Daarbij zou ook een auto in brand zijn gestoken.

In de podcast De Verlenging van RTV Rijnmond komt het incident ter sprake. "Ik heb contact gehad met een supporter en die vertelde dat er tussen de twintig en dertig Ajacieden achter de vrachtwagen vandaan kwamen en die hebben ongeveer vijf Feyenoord-fans aangevallen", zo vertelt presentator Stout. "Het zijn gewone supporters. Het is heel treurig en triest."

Ook Dennis Kranenburg reageert geschokt op het incident. "Hoe triest ben je dan? Als je ook hoort dat er auto's zijn gesloopt en in brand zijn gestoken, is dat wel echt heel treurig."

