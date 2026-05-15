Groot minpunt 'Ajax-target' aangestipt: "Was een dealbreaker"

Ajax-target Michel staat nog altijd op de radar bij Bayer Leverkusen. Het Duitse Kicker meldt echter wel dat de club niet helemaal overtuigd is van de oefenmeester.

Bij de Duitse club is Michel, net als Oliver Glasner en Filipe Luís, in beeld om volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer te worden. De Spanjaard was vorige zomer al een kandidaat, maar toen koos de club voor Erik ten Hag.

Kicker weet dat Bayer Leverkusen destijds al een minpunt zag bij Michel. "Hij werd zeer gewaardeerd om zijn sportieve kwaliteiten, maar had als nadeel dat hij slecht Engels sprak. Dit was over het algemeen een dealbreaker", zo schrijft het medium. "De 50-jarige zou echter hard werken aan het verbeteren van zijn taalvaardigheid."