Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"
De aanstelling van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax houdt de gemoederen flink bezig. In De Oranjezomer werd de Spaanse oefenmeester uitgebreid besproken, waarbij vooral zijn recente degradatie met Girona en zijn beheersing van de Engelse taal onderwerp van gesprek waren.
Youri Mulder maakt zich daarbij meer zorgen over de communicatie dan over de sportieve resultaten van de nieuwe Ajax-trainer. "Retorisch en bij het meenemen van een ploeg is taal gewoon hartstikke belangrijk. Je ziet het ook aan de trainers die in het verleden succesvol zijn geweest. Van Gaal is goed in taal en pakt je. Hiddink en Beenhakker ook."
Ook Nicky van der Gijp vindt dat vooral de beheersing van het Engels doorslaggevend zal zijn in Amsterdam. "Ik vind Nederlands niet zo belangrijk meer. De voertaal bij Ajax, Feyenoord en PSV is Engels, dus ik vind het overdreven dat een trainer Nederlands moet spreken, maar hij moet wel goed Engels kunnen. Driekwart van je selectie spreekt geen Nederlands."
Over de degradatie van Girona wil Mulder niet te zwaar oordelen. "Míchel is natuurlijk gedegradeerd, maar dat was Kompany ook", stelt hij. "Nu is hij bijna Champions League-winnaar geworden met Bayern en hij is kampioen geworden. Wij hebben ook een trainer die vorig jaar is gedegradeerd uit de tweede divisie in Engeland. Dat is ook goed gegaan, dus dat wil nog niet zo heel veel zeggen. Ik vind hem wel een goede trainer."
Wel plaatst René van der Gijp een kanttekening bij de werkwijze van de Spanjaard. "Hij is toen derde geworden met een heel goed elftal, met Savio, Dovbyk en nog veel meer goede spelers. Hij had een bepaalde speelstijl", aldus de analist. "De spelers gingen weg, maar de speelstijl bleef hetzelfde en het werkte niet meer. Ik vind dat een goede trainer zich moet kunnen aanpassen. Als jij de spelers niet meer hebt voor een bepaalde speelstijl, dan moet je je aanpassen."
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Weer een Ajax-talent richting Cambuur: "Mag je toeval noemen, maar"
Ajax ziet waarde van Sean Steur in één seizoen vertienvoudigen
Ten Hag keek iconische CL-run Ajax nooit terug: "Wat heeft dat voor zin?"
Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"
L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'
Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"
Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"
Taylor doet opvallende oefening in bed: "Heb het van hem geleerd"
'Ceballos onderweg naar Ajax na goede gesprekken met Míchel'
Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"
Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"
Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax
Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"
'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'
Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."
Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen
Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"
'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"
'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'
Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"
Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax
Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"
KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"
VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied
'Ajax in vergevorderd stadium met 17-jarig toptalent uit Ierland'
Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"
Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'