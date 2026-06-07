Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"

De aanstelling van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax houdt de gemoederen flink bezig. In De Oranjezomer werd de Spaanse oefenmeester uitgebreid besproken, waarbij vooral zijn recente degradatie met Girona en zijn beheersing van de Engelse taal onderwerp van gesprek waren.

Youri Mulder maakt zich daarbij meer zorgen over de communicatie dan over de sportieve resultaten van de nieuwe Ajax-trainer. "Retorisch en bij het meenemen van een ploeg is taal gewoon hartstikke belangrijk. Je ziet het ook aan de trainers die in het verleden succesvol zijn geweest. Van Gaal is goed in taal en pakt je. Hiddink en Beenhakker ook."

Ook Nicky van der Gijp vindt dat vooral de beheersing van het Engels doorslaggevend zal zijn in Amsterdam. "Ik vind Nederlands niet zo belangrijk meer. De voertaal bij Ajax, Feyenoord en PSV is Engels, dus ik vind het overdreven dat een trainer Nederlands moet spreken, maar hij moet wel goed Engels kunnen. Driekwart van je selectie spreekt geen Nederlands."

Over de degradatie van Girona wil Mulder niet te zwaar oordelen. "Míchel is natuurlijk gedegradeerd, maar dat was Kompany ook", stelt hij. "Nu is hij bijna Champions League-winnaar geworden met Bayern en hij is kampioen geworden. Wij hebben ook een trainer die vorig jaar is gedegradeerd uit de tweede divisie in Engeland. Dat is ook goed gegaan, dus dat wil nog niet zo heel veel zeggen. Ik vind hem wel een goede trainer."

Wel plaatst René van der Gijp een kanttekening bij de werkwijze van de Spanjaard. "Hij is toen derde geworden met een heel goed elftal, met Savio, Dovbyk en nog veel meer goede spelers. Hij had een bepaalde speelstijl", aldus de analist. "De spelers gingen weg, maar de speelstijl bleef hetzelfde en het werkte niet meer. Ik vind dat een goede trainer zich moet kunnen aanpassen. Als jij de spelers niet meer hebt voor een bepaalde speelstijl, dan moet je je aanpassen."