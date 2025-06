Groot talent dankbaar: "Bij Ajax spelen was altijd een droom"

Don-Angelo Konadu heeft veel mogen leren van spelers als Brian Brobbey, Wout Weghorst, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Remko Pasveer en Kenneth Taylor. De spits van Oranje Onder 19 is openhartig over de steun die hij kreeg.

Zat er iemand bij in het speciaal voor Konadu? "Zeker de spitsen, Brobbey en Weghorst. Maar ook Klaassen en Berghuis", opent Konadu bij VoetbalPrimeur. Hoe gaat zoiets in zijn werk? "Het gebeurt met kleine dingen, motiveren. Of als ik iets niet snap komen ze naar me toe. Ze vragen hoe het met me gaat en ook in het veld helpen ze me."

Hij voelt zich goed bij Ajax, maar ziet andere jeugdspelers al vroeg voor het buitenland kiezen. "Aan de ene kant snap ik het, maar aan de andere kant niet. Je kijkt eerst naar het sportieve belang. En als het plan goed is, terwijl het plan bij je eigen club niet zo goed is, dan snap ik wel dat je die kant op kan gaan. Maar als jij zelf, zoals in mijn situatie, ik kom uit Amsterdam, voel me lekker bij Ajax en dan wil je gewoon blijven."

"Bij Ajax spelen was altijd een droom van mij", vervolgt de spits lachend. "Dus waarom zou je bij Ajax weg gaan, als het goed gaat?" Deze zomer mag hij in ieder geval meetrainen met het eerste. "De voorbereiding is zeker met het eerste. En daarna gaan we kijken hoe het gaat."