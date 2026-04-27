Grootfaam ging van Ajax naar Feyenoord: "Dit ventje weet nu..."
Ilai Grootfaam schreef zaterdag geschiedenis bij Feyenoord door als 16-jarige zijn debuut te maken en daarmee de jongste debutant ooit te worden in Rotterdamse dienst. De middenvelder maakte zijn eerste minuten in De Kuip en dat leverde veel reacties op. Hij speelde niet lang geleden nog voor Ajax, waardoor hij natuurlijk weinig binding heeft met de club uit Rotterdam.
Opvallend genoeg bleek na zijn debuut dat Grootfaam niet op de hoogte is van de status van de meest iconische Feyenoorder uit de clubgeschiedenis: Willem van Hanegem. Dat leverde een luchtige kanttekening op van De Kromme, die in zijn column begrip toont voor die realiteit van een nieuwe generatie spelers.
Van Hanegem meldt in Algemeen Dagblad: "Ilai Grootfaam had nog nooit van mij gehoord en dat is prima. Hij is zestien jaar en speelt net een jaartje voor Feyenoord, waarom zou hij bezig zijn geweest met de jaren zeventig of tachtig? Omdat we allebei uit Zeeland komen, dat zou toch een beetje gek zijn of niet? En los daarvan hoeft hij dat ook helemaal niet. Dit ventje weet nu hoe het is om in die schitterende Kuip te spelen."
