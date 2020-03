Geschreven door Jordi Smit 25 mrt 2020 om 10:03

© Proshots

Hakim Ziyech is tot nu toe nog de enige Ajacied die komende zomer vertrekt. De verwachting is al tijden dat dit een stilte voor de storm is, maar niets lijkt minder waar. Voetbal International meldt namelijk dat de coronacrisis de verwachte leegloop sterk terugdringt.

Televisiegelden

De grote voetballanden hebben te maken met een stuk minder televisiegelden en dus moet er pas op de plaats worden gemaakt. “Dat betekent voor clubs in Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk een miljoenenstrop. Per competitie gaat het om honderden miljoenen die wellicht niet worden uitgekeerd. Dat zal op alles effect hebben”, schrijft het weekblad. Het betekent dat de grote clubs veel minder geld hebben om uit te geven.

Verwachte transfers

Ajax lijkt er vanuit te gaan dat André Onana, Joël Veltman en Nicolás Tagliafico deze zomer zo goed als zeker vertrekken. Voor de keeper zullen de Amsterdammers deze zomer naar een vervanger zoeken, aangezien de overige doelverdedigers niet in staat worden geacht de plek van Onana in te nemen. De vervanger van Tagliafico wordt waarschijnlijk Owen Wijndal, de huidige linksback van het uitstekend draaiende AZ.

Het vertrek van Sergino Dest, Donny van de Beek en David Neres lijkt echter allerminst zeker. Sterker nog: Marc Overmars en consorten gaan er vanuit dat de spelers ook na de zomer gewoon in Amsterdam te bewonderen zijn. Dest wordt al maanden gezien als de gedroomde rechtsback voor Bayern München en Donny van de Beek leek rond te zijn met Real Madrid, maar beide clubs zouden financiële keuzes moeten maken. Neres raakte in november geblesseerd en is nog altijd niet volledig hersteld, waardoor weinig clubs het nog met hem zouden aandurven.

Overbodige spelers

De Amsterdammers zijn voornemens om een aantal spelers (wellicht tijdelijk) te laten vertrekken. Zo is de directeur voetbalzaken opzoek naar een oplossing voor Edson Álvarez, Razvan Marin en Carel Eiting, spelers die bij Ajax maar niet aan spelen toekomen. De club heeft voor de eerste twee spelers afgelopen zomer een fors bedrag betaald, waardoor Ajax naar verluidt uitsluitend een huurdeal ziet zitten. Eiting is een ander verhaal. De voetballer uit eigen jeugdopleiding heeft te maken met forse concurrentie en wil daarom vertrekken.