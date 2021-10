Geschreven door Idse Geurts 21 okt 2021 om 10:10

ESPN analist en oud-Ajacied Marciano Vink, heeft zich enorm positief uitgelaten over Erik ten Hag. Tegenover het Algemeen Dagblad bestempeld Vink Ten Hag zelfs als ‘De Louis van Gaal van 2021’. “Ze kunnen allebei een elftal als geen ander laten voetballen zoals zij voor ogen hebben. Dat zie je nu ook, ondanks het vertrek van een peloton spelers. Ajax brengt tegenstanders uit positie, snijdt door linies en slaat dan vaak genadeloos toe”, laat Vink weten.

De analist is sowieso erg te spreken over het spel van de Amsterdammers. Vooral het feit dat Ajax al elf goals in de Champions League maakte, en er slechts één tegen kreeg. “Alleen Liverpool scoorde zo vaak. Het spel tegen Dortmund was bij vlagen subliem. Het klopte aan alle kanten”, zo stelt Vink in zijn lofzang.

Paar seizoenen geleden werd Ten Hag nog afgekraakt als coach, en nu komt men superlatieven te kort voor zijn prestaties. Behalve het team, lijkt dus ook de trainer een stijgende lijn mee te maken. Wellicht gaat Ten Hag nog de boeken in als een van de beste trainers in de geschiedenis van Ajax.