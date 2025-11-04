Grote delen Amsterdam veiligheidsrisicogebied door Femke Halsema

Burgemeester Femke Halsema heeft voor woensdag 'de omgeving van de Johan Cruijff Arena, Amsterdam Centraal Station en delen van de Amsterdamse binnenstad' aangewezen als veiligheidsrisicogebied, meldt Het Parool dinsdagmiddag. De maatregel hangt samen met de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray woensdagavond.

"In de aangewezen gebieden kan iedereen preventief gefouilleerd worden," schrijft de krant. De veiligheidsstatus geldt vanaf woensdagmiddag 12.00 uur en blijft twaalf uur van kracht. Ajax en Galatasaray spelen om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA, wat betekent dat de wedstrijd normaal gesproken net voor 23.00 uur eindigt.

"Het veiligheidsrisicogebied omvat het Arenagebied en de directe omgeving, waaronder alle (metro)stations tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena," zo valt te lezen. "Ook gebieden rondom Amsterdam Centraal Station, de Wallen, de Dam, het Spui, Waterlooplein en de Nieuwmarkt vallen binnen dit gebied."

Binnen het veiligheidsrisicogebied krijgt de politie extra bevoegdheden en gelden er speciale regels voor het publiek. Zo mag de politie preventief fouilleren en is het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden. "De maatregel is ingesteld door de zogeheten driehoek, het overleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie (OM) en politie."

De driehoek houdt rekening met "mogelijke ordeverstoringen" en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, op basis van eerdere ervaringen bij wedstrijden tussen Ajax en Galatasaray. "De aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied draagt bij aan een veilig verloop van de wedstrijd," aldus de driehoek.