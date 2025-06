'Grote schoonmaak op komst bij Ajax: vijf spelers moeten weg'

Ajax is nadrukkelijk bezig met het afbouwen van een reeks kostbare miskopen uit het tijdperk-Mislintat, zo schrijft ESPN. Onder andere Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Jakov Medic en Sivert Mannsverk staan op de lijst om te vertrekken. Allemaal werden ze dit seizoen verhuurd en nu lijken ze definitief mogen te vertrekken.

Echter gaat het niet zo makkelijk. De spelers hebben hoge salarissen en zijn op zoek naar een club die soortgelijke bedragen betalen. Dat brengt Ajax in de problemen. "Gemene deler van deze Ajax-bannelingen is dat ze stuk voor stuk flink op de begroting drukken door de hoge salarissen, die nog hoger uitvallen dankzij de bonussen die horen bij het behaalde Champions League-voetbal."

Precies dát vormt nu een probleem. "Clubs worden vaak afgeschrikt door de hoge eisen van de spelers, die bij Ajax gewend zijn een aanzienlijk bedrag op te strijken, maar dat niet rijmt met de prestaties van de afgelopen twee seizoenen."

Voor technisch directeur Alex Kroes is de hoop dan ook dat meer spelers het voorbeeld volgen van Jakov Medic, die onlangs de overstap maakte naar Norwich City. "Voor Ajax en Kroes is het dus te hopen dat de desbetreffende spelers voor het sportieve plaatje kiezen en vertrekken in ruil voor speeltijd elders, zoals Medic deze week deed met zijn overgang naar Norwich City", aldus ESPN. "Kroes hoopt van harte dat de overige 'Mislintat-aankopen' het voorbeeld van de Kroaat volgen", aldus ESPN.