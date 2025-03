Grote tegenvaller voor Ajax: aanvaller valt uit tegen PEC Zwolle

Al binnen een kwartier ging het mis voor Brobbey, die verkeerd neerkwam na een luchtduel en bleef liggen. Een blessurebehandeling kon de aanvaller niet genoeg oplappen om door te gaan, dus moest hij al vroeg gewisseld worden door Francesco Farioli.

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is, maar het zou een behoorlijke aderlating zijn richting de Europa League-kraker tegen Eintracht Frankfurt donderdag. Ajax mist in de spits momenteel ook al Wout Weghorst en Christian Rasmussen.