Grote verandering op komst in Eredivisie? "Farioli deed het ook"

2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Arnold Bruggink verwacht dat de play-offs om Europees voetbal mogelijk binnenkort verdwijnen uit de Eredivisie. In het programma Voetbalpraat liet de ESPN-analist weten dat hij denkt dat het systeem al volgend jaar kan verdwijnen, mede door de positie van Nederland op de coëfficiëntenranglijst.

Bruggink is al langer tegenstander van het mini-toernooi aan het einde van het seizoen. Volgens hem wordt er achter de schermen al rekening gehouden met veranderingen. "Ik las een interview met Jan de Jong, die is al aan het voorsorteren, voor als Nederland naar plek zes gaat", zegt Bruggink. "Dan gaat het zoals het in Nederland gaat: dan moet er op korte termijn een beslissing worden genomen, dan bestaat de kans dat volgend jaar de play-offs eraf gaat."

Volgens de oud-voetballer is het vooral belangrijk dat de top van de Eredivisie zo sterk mogelijk blijft. "De eerste vier wil je zo sterk mogelijk hebben", beargumenteert Bruggink zijn standpunt.

Sjoerd Mossou ziet het echter anders. De journalist vindt het niet noodzakelijk om het systeem af te schaffen en wijst erop dat er al veel over is nagedacht. "Daar zijn een aantal maatregelen in genomen, onder andere het verplaatsen van wedstrijden", legt Mossou uit. "Je probeert aan knoppen te draaien zodat de Eredivisie zo goed mogelijk uitpakt. Op zich best goed gedaan, Portugal is dat na gaan doen, dat zegt wel iets."

Volgens Mossou komt de discussie vooral op gang nu Nederland sportief wat is teruggezakt. "Nu ben je op het punt dat je weggezakt bent en dan proberen ze allemaal accenten aan te brengen."

Ook Oost-journalist Tijmen van Wissing mengde zich in het gesprek en plaatste een kritische kanttekening bij de houding van sommige topclubs. "Feyenoord heeft waarschijnlijk het hoogste woord bij die overleggen. Die zeggen: ‘Hoe kan het nou dat Go Ahead rechtstreeks Europa in gaat, dat is niet goed voor de competitie’", stelt hij. "Vervolgens hebben ze een trainer die zijn B-elftal opstelt."

Mossou kan zich in die kritiek vinden en wijst erop dat het niet alleen bij Feyenoord gebeurde. "Dat vind ik ook. Je spreekt af: ‘We gaan volle bak voor die top zes’, iedereen houdt rekening met elkaar en dan zijn er trainers die denken: ‘Ik stel een B-elftal op’. Niet alleen Van Persie deed dat, maar Francesco Farioli deed dat ook."

