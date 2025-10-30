Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grote verbazing bij Real Madrid - Barça: "Zou Weghorst niet doen"

Arthur
bron: Het Parool
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Real Madrid won afgelopen weekend met 2-1 van FC Barcelona, maar sterspeler Vinícius reageerde allesbehalve blij toen hij van het veld werd gehaald.

Real Madrid won dit weekend met 2-1 van FC Barcelona, maar sterspeler Vinícius reageerde allesbehalve blij toen hij van het veld werd gehaald.

Spaan begrijpt niets van de manier waarop de Braziliaan zich gedroeg. "De manier waarop Vinícius reageerde, zouden zelfs Wout Weghorst of Noa Lang niet in hun hoofd halen. Tierend liep hij iets te dicht langs Alonso van het veld. Hij ging weg bij deze club, lazen liplezers," aldus Spaan.

De columnist denkt dat er een oplossing is voor spelers met zo'n gedrag. "Ik dacht aan Gery Vink, een naam die in Ajax' vijfde colonne steeds vaker genoemd wordt als ideale figuur om op De Toekomst de ego's te beteugelen. Met zijn aanpak kreeg hij jongens als Lang en Sergiño Dest onder controle. Het is de vraag of de stemverheffing van een sergeant-majoor vandaag de dag zou werken", besluit Spaan zijn verhaal.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Branco van den Boomen

Ajax-middenvelder na zeven maanden weer te zien op trainingsveld

0
Lisandro Martínez

'Lisandro Martínez (27) op de weg terug na lang blessureleed'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd