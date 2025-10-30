Grote verbazing bij Real Madrid - Barça: "Zou Weghorst niet doen"

Real Madrid won afgelopen weekend met 2-1 van FC Barcelona, maar sterspeler Vinícius reageerde allesbehalve blij toen hij van het veld werd gehaald.

Real Madrid won dit weekend met 2-1 van FC Barcelona, maar sterspeler Vinícius reageerde allesbehalve blij toen hij van het veld werd gehaald.

Spaan begrijpt niets van de manier waarop de Braziliaan zich gedroeg. "De manier waarop Vinícius reageerde, zouden zelfs Wout Weghorst of Noa Lang niet in hun hoofd halen. Tierend liep hij iets te dicht langs Alonso van het veld. Hij ging weg bij deze club, lazen liplezers," aldus Spaan.

De columnist denkt dat er een oplossing is voor spelers met zo'n gedrag. "Ik dacht aan Gery Vink, een naam die in Ajax' vijfde colonne steeds vaker genoemd wordt als ideale figuur om op De Toekomst de ego's te beteugelen. Met zijn aanpak kreeg hij jongens als Lang en Sergiño Dest onder controle. Het is de vraag of de stemverheffing van een sergeant-majoor vandaag de dag zou werken", besluit Spaan zijn verhaal.