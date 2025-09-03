Grote verrassing: Vitesse mag per direct terugkeren in KKD

Vitesse vocht maandag voor de vierde keer het intrekken van de licentie in en trok deze keer aan het langste eind. Het hof oordeelt dat Arnhemse club niet uitgesloten had mogen worden en schort de besluiten tot onvoorwaardelijke intrekking proflicentie van Vitesse. Vitesse zal nu proberen om op korte termijn met de KNVB in overleg te treden over de verdere gevolgen van deze uitspraak.

"Deze uitspraak geeft ons lucht en perspectief", zo reageert Michel Schaay, voorzitter van de Sterkhouders, op de clubkanalen van Vitesse. "We zijn ontzettend blij dat het Hof de ernst van de situatie erkent en dat en de besluiten heeft geschorst. We blijven ons maximaal inzetten voor de toekomst van Vitesse. Nu eerst met de KNVB in gesprek om te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden door Vitesse en haar stakeholders."

Nadat de Arnhemmers hun proflicentie verloren en uit de KKD gezet werden, moest de club noodgedwongen afscheid nemen van een hele rits spelers: Tom Bramel (SK Brann, Noorwegen), Ezra van der Heiden (TS Galaxy FC, Zuid-Afrika), Irakli Yegoian (Excelsior), Mats Egbring (SC Heerenveen), Jim Koller (PSV), Loek Postma (RKC Waalwijk), Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles), Mees Kreekels (ADO Den Haag), Andy Visser (MSV Duisburg, Duitsland), Bas Huisman (Almere City), Anass Zarrouk (Willem II), Nino Zonneveld (FC Twente), Martin Tsankov (FC Utrecht), Samuel Unsöld (Stuttgarter Kickers, Duitsland), Omar Achouitar (onbekend).