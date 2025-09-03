AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Grote verrassing: Vitesse mag per direct terugkeren in KKD

Max
bron: Vitesse
Het logo van Vitesse op het Gelredome
Het logo van Vitesse op het Gelredome Foto: © BSR Agency

Vitesse heeft de proflicentie teruggekregen. De club uit Arnhem won het hoger beroep en mag weer gaan deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. 

Vitesse vocht maandag voor de vierde keer het intrekken van de licentie in en trok deze keer aan het langste eind. Het hof oordeelt dat Arnhemse club niet uitgesloten had mogen worden en schort de besluiten tot onvoorwaardelijke intrekking proflicentie van Vitesse. Vitesse zal nu proberen om op korte termijn met de KNVB in overleg te treden over de verdere gevolgen van deze uitspraak. 

"Deze uitspraak geeft ons lucht en perspectief", zo reageert Michel Schaay, voorzitter van de Sterkhouders, op de clubkanalen van Vitesse. "We zijn ontzettend blij dat het Hof de ernst van de situatie erkent en dat en de besluiten heeft geschorst. We blijven ons maximaal inzetten voor de toekomst van Vitesse. Nu eerst met de KNVB in gesprek om te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden door Vitesse en haar stakeholders."

Nadat de Arnhemmers hun proflicentie verloren en uit de KKD gezet werden, moest de club noodgedwongen afscheid nemen van een hele rits spelers: Tom Bramel (SK Brann, Noorwegen), Ezra van der Heiden (TS Galaxy FC, Zuid-Afrika), Irakli Yegoian (Excelsior), Mats Egbring (SC Heerenveen), Jim Koller (PSV), Loek Postma (RKC Waalwijk), Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles), Mees Kreekels (ADO Den Haag), Andy Visser (MSV Duisburg, Duitsland), Bas Huisman (Almere City), Anass Zarrouk (Willem II), Nino Zonneveld (FC Twente), Martin Tsankov (FC Utrecht), Samuel Unsöld (Stuttgarter Kickers, Duitsland), Omar Achouitar (onbekend).

Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
0 reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
