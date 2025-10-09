AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
'Grote wijziging aanstaande in uitzendrechten Champions League'

Netflix overweegt een bod van minstens vijf miljard euro voor een deel van de Champions League-uitzendrechten, meldt The Times woensdag. Het streamingplatform wil per speelronde één wedstrijd live uitzenden.

Vanaf het seizoen 2027/28 veranderen de verkoopregels van de UEFA, waardoor wedstrijden apart verkocht kunnen worden aan verschillende aanbieders. Netflix zou daarmee niet het eerste grote streamingplatform zijn dat de stap naar het voetbal zet: Amazon zendt in Engeland, Italië en Duitsland al één Champions League-wedstrijd per speelronde uit, terwijl Apple alle rechten op de Major League Soccer bezit. Ook Disney zou interesse hebben om de markt te betreden.

Hoewel Netflix vooral bekend is van series en films, heeft het platform al ervaring met sportuitzendingen. Zo werd de bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Jake Paul exclusief via Netflix uitgezonden, wat veel kijkers trok. De UEFA verwacht dat de gefragmenteerde verkoop van de uitzendrechten minstens tien procent extra oplevert, wat deels kan worden gebruikt om het prijzengeld te verhogen. Recent onderging de Champions League al een grote wijziging: de groepsfase groeide naar één groep van 36 ploegen en het prijzengeld nam eveneens toe.

