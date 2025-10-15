Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Grote wijziging in basiself Ajax?': "Krijgt inmiddels bibbers"

Arthur
bron: Het Parool
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Jop van Kempen, clubwatcher van Het Parool, sluit niet uit dat trainer John Heitinga na de interlandperiode wijzigingen doorvoert in zijn basiself. In aanloop naar het thuisduel met AZ van zaterdag voorziet hij vooral een mogelijke verandering onder de lat bij Ajax.

Volgens Van Kempen begon de van Liverpool gehuurde doelman Vítězslav Jaros sterk aan zijn periode in Amsterdam. "Maar ook hij krijgt inmiddels de bibbers. Tegen NAC Breda, Olympique Marseille en Sparta Rotterdam was hij niet meer foutloos zoals eerder in het seizoen," constateert hij.

Jaros is volgens Van Kempen niet de enige Ajacied die in vorm lijkt te kelderen. "Hij gaat mee in de malaise, terwijl de technische staf juist op zoek is naar iemand die het tij kan keren," stelt de journalist. Om de defensieve organisatie te verbeteren, zou Heitinga volgens hem een beroep moeten doen op de ervaren Remko Pasveer (42).

"Jaros (24) is technisch de beste keeper van de twee en hij ligt als snelste in de hoek, maar Pasveer is de betere manager," legt Van Kempen uit. "Pasveer heeft veel meer oog voor de defensieve structuur dan Jaros en al coachend houdt hij verdedigers beter bij de les. Met de mond kan Pasveer meer goals voorkomen dan een duikende Jaros."

