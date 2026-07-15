Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"
Frenkie de Jong schijnt een ernstige knieblessure opgelopen te hebben. Met dat nieuws kwam het Spaanse MARCA dinsdag. Er wordt gevreesd dat de voormalig Ajacied maanden aan de kant zal staan.
Hoe en wanneer De Jong de blessure heeft opgelopen is niet bekend. Het kwetsuur kwam deze week aan het licht tijdens de medische testen. De middenvelder was onlangs nog met Oranje actief op het WK. FC Barcelona vreest het ergste en sluit niet uit dat De Jong opnieuw maandenlang aan de kant staat.
"Dan is het ook op de vakantie gebeurd", stelt Kenneth Perez in het ESPN-programma WK Praat. "Hij speelde 110 minuten in de laatste wedstrijd..." Karim El Ahmadi haakt in: "Ik heb ook het gevoel dat hij tijdens het WK ook nooit honderd procent was." "Maar een zware knieblessure... Je hebt toch niet met een zware knieblessure gespeeld", zegt Perez. "We hebben hier over een zware knieblessure. We hebben het niet over een pijntje of een kleine verrekking, iets wat je misschien kan verbloemen door niet te versnellen."
Mogelijk heeft De Jong met injecties gespeeld op het WK. "Maar dan zou je toch zeggen dat je je meteen laat checken na het WK", zegt Kees Kwakman. "Na zo'n injectie... Dan is het niet lekker de dag erna." Perez denkt dat dat landen verplicht zijn om dat soort dingen bij de clubs te melden. "De FIFA betaalt heel veel geld aan de clubs, voor het uitlenen van die spelers."
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