Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Grote zorgen om Frenkie de Jong, oud-Ajacied zwaar geblesseerd'

Max
bron: Marca
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © BSR Agency

Frenkie de Jong heeft een ernstige knieblessure opgelopen. Dat meldt het Spaanse MARCA. Er wordt gevreesd dat de voormalig Ajacied maanden aan de kant zal staan. 

Hoe en wanneer De Jong de blessure heeft opgelopen is niet bekend. Het kwetsuur kwam deze week aan het licht tijdens de medische testen. De middenvelder was onlangs nog met Oranje actief op het WK. FC Barcelona vreest het ergste en sluit niet uit dat De Jong opnieuw maandenlang aan de kant staat.

De Jong heeft de laatste jaren vaker pech met blessure. Twee jaar geleden miste hij al het EK en ook dit seizoen lag de middenvelder er even uit met problemen. 

Gerelateerd:
Noa Vahle

Vahle begrijpt niks van Ajax-transfer: "Ik snap het echt niet"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"

Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"

VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'

BREAKING | 'Ter Stegen naar Ajax, belastingkwesties zijn opgelost'

'Ajax verlegt focus en rekent niet meer op komst Dani Ceballos'

Dit is de reden waarom Ter Stegen nog altijd niet van Ajax is

Gloukh ziet gelijkenis met Cruijff: "Kunnen snel boos worden"

'Ajax geïnteresseerd in Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws