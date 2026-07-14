'Grote zorgen om Frenkie de Jong, oud-Ajacied zwaar geblesseerd'

Frenkie de Jong heeft een ernstige knieblessure opgelopen. Dat meldt het Spaanse MARCA . Er wordt gevreesd dat de voormalig Ajacied maanden aan de kant zal staan.

Hoe en wanneer De Jong de blessure heeft opgelopen is niet bekend. Het kwetsuur kwam deze week aan het licht tijdens de medische testen. De middenvelder was onlangs nog met Oranje actief op het WK. FC Barcelona vreest het ergste en sluit niet uit dat De Jong opnieuw maandenlang aan de kant staat.

De Jong heeft de laatste jaren vaker pech met blessure. Twee jaar geleden miste hij al het EK en ook dit seizoen lag de middenvelder er even uit met problemen.