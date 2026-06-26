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Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden

Max
bron: Politie
Mats Grotenbreg
Mats Grotenbreg Foto: © BSR Agency

Mats Grotenbreg is donderdag op 28-jarige leeftijd overleden. Grotenberg werd een paar jaar geleden bekend toen hij namens Hercules de winnende goal maakte tegen Ajax.

Grotenbreg kwam donderdag op 28-jarige leeftijd om het leven gekomen in het Limburgse Middelaar. De centrale verdediger van VRC kwam in aanvaring met een boot. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden.

In december 2023 verwierf Grotenbreg landelijke bekendheid toen hij tegen Ajax de winnende treffer maakte in de bekerstunt van amateurclub Hercules. De voetbalclub reageert zeer aangeslagen. "Hercules wenst familie en vrienden alle kracht dit verlies te dragen." Later was Grotenbreg ook te zien in de programma's FBoy Island en De Bachelorette. 

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