Grueter lacht: "Als hij dit Ajax kampioen moet gaan maken..."

Ajax ging verrassend kansloos onderuit tegen NEC in de Eredivisie afgelopen weekend (0-3 red.). In de NOS Voetbalpodcast vraagt men zich af hoe Ajax nu tegen FC Groningen voor de dag gaat komen.

Arman Avsaroglu snapte sowieso al weinig van de opstelling van Farioli. "Die hele opstelling was toch heel gek? Hij speelt met een elftal van senioren. Het oudste Ajax ooit, dus hij gokt enorm op ervaring. Hij denkt misschien: 'In zo’n wedstrijd, druk, mentaal, ik heb spelers nodig die al wat langer meegaan, die daartegen bestand zijn’, maar ja. Het leek helemaal nergens op, wat ze lieten zien".

Collega Jan Roelfs zag Ajax ook falen. "Rugani: kwaliteit tekort. Henderson: kwaliteit tekort, in zo’n wedstrijd. Qua voetbal, vooruit voetballen, onzichtbaar. Hato: Onzichtbaar. Berghuis kon alleen wat brengen als hij van de vleugel af kwam, maar dan moest Taylor naar de vleugel, dus mist hij (Farioli, red.) daar weer de kwaliteit. Vanuit het centrum kwam er helemaal niks, qua voetbal. Weghorst kon het ook niet brengen, hij moet het hebben van sleuren en werken."

Roelfs heeft dan ook een bittere conclusie: "Als je zo gaat kijken naar woensdag, denk ik: ‘Hoe moeten ze in godsnaam winnen?’ Fitz-Jim kan nog wat brengen, Godts had hij (Farioli, red.) moeten opstellen, maar het is wel allemaal minimaal." Jeroen Grueter vindt dat komisch. "Als Fitz-Jim Ajax kampioen moet gaan maken, dan zit je wel behoorlijk in de problemen."