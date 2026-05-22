Guardiola weg bij City: "Jordi Cruijff zou dat héél graag willen"

bron: De Telegraaf
Pep Guardiola Foto: © BSR Agency

Mike Verweij denkt niet dat Ajax deze zomer gaat stunten met de komst van Pep Guardiola. De succestrainer vertrekt binnenkort bij Manchester City. 

Na tien jaar komt er na dit seizoen een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Manchester City en Guardiola. Eerder werkte de Spaanse succestrainer bij FC Barcelona en Bayern München.

In Kick-off van de Telegraaf wordt Verweij gevraagd naar de link tussen Ajax en Guardiola. "Jordi Cruijff zou dat héél graag willen", weet de clubwatcher. "Guardiola is een vriend van de familie en heeft veel aan Johan Cruijff te danken. Hij heeft in het verleden ook geroepen dat hij zichzelf ooit nog wel een keer bij Ajax zou willen zien."

Verweij ziet dat deze zomer niet gebeuren. "Daar is op dit moment geen sprake van. Jordi zou het heel graag willen, maar het is geen optie", oordeelt de journalist. "Ik denk dat Guardiola een sabbatical neemt, en anders kiest hij op dit moment niet voor Ajax."

Verweij durft niet helemaal een streep door de naam van Guardiola te zetten. "Met potlood, want zeg nooit 'nooit' in de voetballerij. Maar normaal gesproken gaat dit niet gebeuren."

