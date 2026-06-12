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Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken

Joram
Nemanja Gudelj
Nemanja Gudelj Foto: © BSR Agency

Nemanja Gudelj neemt afscheid van Sevilla. De ervaren verdediger werd donderdag officieel uitgezwaaid door de Spaanse club en kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Gudelj kwam jarenlang uit voor Sevilla en groeide in die periode uit tot een belangrijke speler binnen de selectie. Met 261 wedstrijden achter zijn naam en twee gewonnen Europa League-titels liet hij een sterke indruk achter in Spanje. De afgelopen maanden droeg hij bovendien de aanvoerdersband.

Omdat zijn aflopende contract niet werd verlengd, komt er nu een einde aan zijn periode bij de club. Sevilla nam op respectvolle wijze afscheid van de Servisch international, die de club hielp zich te handhaven op het hoogste niveau.

De 34-jarige Gudelj speelde eerder voor NAC Breda, AZ, Ajax, Tianjin Teda, Guangzhou Evergrande en Sporting Portugal. Nu wacht hem een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, nadat hij transfervrij beschikbaar is gekomen.

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