Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken
Nemanja Gudelj neemt afscheid van Sevilla. De ervaren verdediger werd donderdag officieel uitgezwaaid door de Spaanse club en kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Gudelj kwam jarenlang uit voor Sevilla en groeide in die periode uit tot een belangrijke speler binnen de selectie. Met 261 wedstrijden achter zijn naam en twee gewonnen Europa League-titels liet hij een sterke indruk achter in Spanje. De afgelopen maanden droeg hij bovendien de aanvoerdersband.
Omdat zijn aflopende contract niet werd verlengd, komt er nu een einde aan zijn periode bij de club. Sevilla nam op respectvolle wijze afscheid van de Servisch international, die de club hielp zich te handhaven op het hoogste niveau.
De 34-jarige Gudelj speelde eerder voor NAC Breda, AZ, Ajax, Tianjin Teda, Guangzhou Evergrande en Sporting Portugal. Nu wacht hem een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, nadat hij transfervrij beschikbaar is gekomen.
'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'
Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken
Taylor: "Ajax-tijd alleen maar positief, behalve de laatste duels"
Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"
'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'
'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'
Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"
'Van der Gaag topkandidaat om trainer te worden in Portugal'
Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"
"Best eigenaardig dat Dick Schreuder niet in beeld was bij Ajax"
Woerts kritisch: "Om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven"
'Jordi Cruijff benadert doelman met verleden bij Bayern München'
Toby Alderweireld: "Moet niet overschatten wat ik heb verdiend"
'Ajax-target wil deze zomer vertrekken en stuurt brief naar club'
Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"
Ajax Vrouwen raakt Regina van Eijk kwijt aan Europese topclub
VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden
Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"
Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"
Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"
Weghorst zet vraagtekens bij rol: "Ben ik het nooit mee eens"
'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"
Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"
Stam bemoeit zich met Oranje: "Ik denk anders dan de bondscoach"
Koeman irriteert zich aan Oranje-spelers: "Dan ben ik nog netjes"
"Je ziet dat die prijs onbetaalbaar is geworden voor Ajax en PSV"
Ajax-supporters krijgen advies: "Ga niet uitgebreid snacken"
'Voormalig Ajax-talent Silvano Vos keert terug in de Eredivisie'