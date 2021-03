Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 mrt 2021 om 21:03

Volgens Voetbal International volgt Ajax Gabriel Gudmundsson van FC Groningen. Naast de Amsterdamse club lijken ook Manchester City, RB Leipzig, Napoli en Borussia Dortmund de 21-jarige verdediger in de gaten te houden.

Vooral de twee laatst genoemde clubs zijn onder de indruk van de linksback, maar ook Ajax blijkt hem te volgen. Echter heeft nog geen één van de clubs een officieel bod uitgebracht bij de club uit het noorden. Gudmundsson heeft nog een contract tot medio 2022 en Groningen hoopt deze met minimaal één jaar te verlengen, maar met alle interesse uit het buitenland lonkt een mooie stap voor hem deze zomer. Hij kwam in 2019 over van Halmstads BK.

Het is nog niet bekend of Ajax serieus werk wilt gaan maken van de linksachter, maar het kan dus in ieder geval rekenen op veel concurrentie en dus een vrij hoge vraagprijs. Is hij goed genoeg om Nico Tagliafico te vervangen als de Argentijn vertrekt?