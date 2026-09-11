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Gullit: "Ajax had in dat duel echt een paar goals moeten maken"

Rik Engelbertink
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © BSR Agency

Ruud Gullit komt na het duel van PSV met Shakhtar met een verfrissend geluid. Waar veel media haast spreken van een schande van het niet winnen van het duel met de Oekraïners, vindt Gullit dat Shakthar en PSV beide een prima pot speelden. Zo vond hij PSV beter dan afgelopen weekend tegen Ajax.

"Er waren mogelijkheden. Het positieve is ook dat je niet veel weggeeft, niet heel veel. Dat is positief", vindt Gullit bij Ziggo Sport. "Ajax had tegen PSV echt een paar goals moeten maken. Ik heb een beter gevoel over PSV, dan dat ik over ze had na het duel met Ajax. Ondanks dat ze die wedstrijd wonnen."

"Ik vond het een leuke wedstrijd om naar te kijken", zegt Gullit dan ook. "Het waren twee teams die aan elkaar gewaagd waren en het was de vraag wie de eerste fout zou maken. Dat was PSV, dan kom je geweldig terug. Dan is opnieuw het spel wie de fout gaat maken. Dat gebeurde daarna nog heel sporadisch. Ik denk dat PSV meer fouten heeft gemaakt dan Shakhtar."

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