Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"
Ajax won afgelopen weekend met 0-4 op bezoek bij Telstar en Tolu Arokodare nam ook een treffer voor zijn rekening. Toch toonde Ruud Gullit zich maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport kritisch over de lange centrumspits.
Hij komt met een voorbeeld uit het duel in Velsen. "De rechtsback van Ajax komt onder druk en moet eigenlijk de lange bal spelen. En dan zie ik hem (Tolu, red.) nog steeds in het midden staan”, aldus Gullit. “Dan denk ik bij mezelf: hoe is dat nou mogelijk? Je moet toch al nadenken: als die bal gaat komen, dan komt hij aan die kant terecht, aan de rechterkant”, legt hij uit.
"Dus ik ga alvast zo staan dat ik, als die rechtsback onder druk komt en de lange bal speelt, naar die kant toe kan bewegen. Maar de bal wordt langs de kant gespeeld en hij staat nog steeds in het midden", vervolgt Gullit kritisch. “Ik heb het nu over hem, maar ik zie dit honderdduizend keer. Dan denk ik bij mezelf: dan doe je gewoon niet mee", zucht de voormalig profvoetballer.
"Andersom geldt hetzelfde voor een verdediger", benadrukt hij. "Je denkt constant: waar wil die spits naartoe? Wat wil hij? Waar gaat hij bewegen? Daar ben je voortdurend mee bezig. De allerbeste verdedigers hebben vaak helemaal geen tackle nodig. Die hoeven niet te tackelen, omdat ze de hele tijd anticiperen. Die zien al precies wat er gaat gebeuren", besluit Gullit.
Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"
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