Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"

Hij komt met een voorbeeld uit het duel in Velsen. "De rechtsback van Ajax komt onder druk en moet eigenlijk de lange bal spelen. En dan zie ik hem (Tolu, red.) nog steeds in het midden staan”, aldus Gullit. “Dan denk ik bij mezelf: hoe is dat nou mogelijk? Je moet toch al nadenken: als die bal gaat komen, dan komt hij aan die kant terecht, aan de rechterkant”, legt hij uit.

"Dus ik ga alvast zo staan dat ik, als die rechtsback onder druk komt en de lange bal speelt, naar die kant toe kan bewegen. Maar de bal wordt langs de kant gespeeld en hij staat nog steeds in het midden", vervolgt Gullit kritisch. “Ik heb het nu over hem, maar ik zie dit honderdduizend keer. Dan denk ik bij mezelf: dan doe je gewoon niet mee", zucht de voormalig profvoetballer.