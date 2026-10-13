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Gullit duidelijk over keuze Michel: "Dat snap ik niet helemaal"

Gijs Kila
bron: Rondo
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © BSR Agency

Ruud Gullit en Theo Janssen begrijpen niet waarom Abdellah Ouazane geen vaste basisplaats heeft bij Ajax. De twee oud-internationals vinden dat het talent meer speeltijd verdient en denken dat zijn harde overtreding tegen NEC mogelijk voortkwam uit frustratie. Daarnaast zijn ze kritisch op de arbitrage, die de Ajacied geen rode kaart gaf.

Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport wordt de sliding van Ouazane tegen NEC besproken. Gullit is duidelijk in zijn oordeel en vindt dat de jonge middenvelder van Ajax van het veld gestuurd had moeten worden. "Dat is ook lomp en rood. Ik vind het ongelofelijk…", reageert Gullit wanneer de beelden worden getoond. "Sorry hoor, maar er is toch een VAR?"

Ook Guus Hiddink mengt zich in de discussie en haalt de uitleg van scheidsrechters aan. "Scheidsrechters zeggen: hij zet hem laag op de voet." Janssen reageert daar met verbazing op. De voormalig middenvelder van Ajax en FC Twente begrijpt niet waarom de hoogte van het contact in deze situatie doorslaggevend zou moeten zijn. "Je mag je voet breken, maar je enkel niet…"

Volgens Gullit is de overtreding mogelijk een gevolg van de situatie waarin Ouazane zich momenteel bevindt. Het talent moet genoegen nemen met een reserverol en krijgt daardoor niet de gelegenheid om zich structureel te laten zien. "Dit is ook weer zo’n moment, frustratie. Ik vind het jammer dat hij niet vanaf het begin speelt, maar daar zit denk ik ook zijn frustratie. Ook de eerste balaanname is niet lekker."

Janssen plaatst daarnaast vraagtekens bij de manier waarop de arbitrage de situatie heeft beoordeeld. Volgens hem zou een speler van NEC mogelijk anders zijn behandeld wanneer hij een vergelijkbare overtreding had gemaakt. "Als een NEC-speler zo’n overtreding had gemaakt, had hij waarschijnlijk rood gehad."

Ondanks hun kritiek op de harde sliding zijn beide analisten overtuigd van het belang van voldoende speeltijd voor Ouazane. Janssen vindt dat Ajax jonge talenten de gelegenheid moet geven om ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. "Dit soort jongens hebben wedstrijden nodig. Deze jongens moet je ook heel veel minuten gunnen", benadrukt de oud-Ajacied.

Gullit sluit zich daarbij aan en begrijpt niet waarom Ouazane voorlopig geen vaste plek in het elftal heeft gekregen. "Dat snap ik niet helemaal."

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