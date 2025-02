Gullit haalt uit naar Ajax: "Waar is die opleiding gebleven?"

Ajax lijkt dit seizoen langzaam uit het diepe dal te kruipen, en dat stemt Ruud Gullit tevreden. De voormalig speler van PSV en Feyenoord ziet het belang van een sterk Ajax voor het Nederlandse voetbal. "Als je naar het voortraject kijkt, is het ongelooflijk wat er de laatste jaren bij die club is gebeurd. Mijn Ajax-vrienden heb ik daar flink mee gedold, maar het is natuurlijk niet goed. Het Nederlands voetbal heeft een goed Ajax nodig," aldus Gullit in gesprek met Voetbal International .

Toch ziet hij een fundamenteel probleem bij de club, namelijk de jeugdopleiding. "Wat me het meeste opvalt, is dat er zo weinig toptalenten uit de opleiding doorkomen. Al heel lang niet. In het sterke Ajax van Ten Hag was dat al zo, bijna alle uitblinkers in die ploeg kwamen van buitenaf. Bovendien hebben veel van die spelers het daarna in de buitenlandse top niet gered. Dus zó goed waren ze nou ook weer niet. Het was vooral een heel sterk geheel, met een trainer die goed bij de groep paste."

Gullit vergelijkt de situatie met Barcelona. "Barcelona moest noodgedwongen teruggrijpen op hun opleiding en het ene na het andere toptalent dient zich aan. Ajax zit in een vergelijkbare situatie, maar er komen amper grote talenten door. Waar is die beroemde opleiding gebleven? Dan kun je gaan mekkeren op het voetbal dat ze onder Farioli spelen, maar wees gewoon blij dat hij het maximale uit deze spelersgroep haalt. In het land der blinden is eenoog koning. Wat Farioli presteert, is hartstikke knap. Laat die man met rust."