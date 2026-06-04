Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

In de eerste aflevering van Na het Fluitsignaal is Oranje-icoon Ruud Gullit zeer stellig. De aanvoerder van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd heeft een kritische blik op de Eredivisie en de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.

Gullit spreekt met trots over de prestaties van Oranje, maar benadrukt ook hoe dicht Nederland al vaker bij grote prijzen is geweest. "Ik hoop dat die jongens de prijs binnenhalen. We hebben er zo vaak dichtbij gezeten. Drie keer de finale verloren, maar we hebben ook op EK's en WK's vaak de halve finale gehaald. We zitten er heel dichtbij en met alle kritiek op Oranje ben ik hartstikke trots op ze. Als je ziet wat voor een klein landje we zijn en hoeveel invloed we hebben op het voetbal wereldwijd, daar ben ik echt trots op."

Daarna gaat Gullit in op de staat van de Eredivisie en de doorstroming van talent naar het Nederlands elftal. Volgens hem speelt het huidige niveau van de competitie daarin een belangrijke rol. "Ik weet niet of we nu goede generaties hebben en dat komt door het niveau van de Eredivisie op dit moment. Het is niet bijster goed, we zien er niet goed uit terwijl we eerder wel goed zijn meegegaan met al die landen."