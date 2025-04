Gullit: "Hij vraagt zich af of we in Nederland soms gek zijn"

"Die kritische houding vindt zijn oorsprong in de voetbalgeneratie van 1974 toen de clubs en het Nederlands elftal het internationale voetbal revolutionair veranderden", blikt hij terug in zijn column op de website van de Telegraaf. "Daar is een blauwdruk van het Nederlandse voetbal neergelegd waar iedere ploeg op wordt afgerekend. Of het nu Oranje, Ajax, Feyenoord of PSV is. Die mentaliteit, het spel wat we willen zien en waarvoor we naar het stadion komen, mag nooit worden verkwanseld. Het karakter van de Nederlander en de cultuur van ons land zijn in dat voetbal verweven", aldus Gullit.

"Francesco Farioli presteert prima bij Ajax en met zijn Italiaanse achtergrond is het volledig begrijpelijk dat hij zich afvraagt of we in Nederland soms gek zijn geworden vanwege de kritiek op het spel. Zeker als hij ziet waar Ajax vandaan komt. Ik begrijp hem", benadrukt hij. "Af en toe moet je ook realist zijn en beseffen dat het niet alleen maar met mooi voetbal kan. Toch, uiteindelijk moet je streven naar die blauwdruk van 1974, waar het Nederlandse voetbal zichzelf op de wereldkaart heeft gezet. We mogen geen dertien in een dozijn worden, maar moeten onderscheidend blijven, anders dan anderen", besluit Gullit.