Gullit kritisch op Ajax: "Waar zijn spelers met lef en branie?"

Afgelopen weekend boekte Ajax een zakelijke 2-0 overwinning op Heracles Almelo. Toch ziet John van den Brom weinig perspectief voor de Amsterdammers op het hoogste Europese podium. "Op dit moment hebben ze niet veel te zoeken in de Champions League. Dat is een stapje hoger dan dat we op dit moment in de Eredivisie zien. Ik hoop het niet, maar ik verwacht een zware klus", aldus de oud-trainer van Vitesse bij Ziggo Sport.

Khalid Boulahrouz sluit zich daarbij aan en wijst op het dilemma dat Ajax te wachten staat. "Je ziet een stijgende lijn. Je ziet wat John wilt in dit team, maar in de Champions League zie ik het nog niet gebeuren. Hoe ga je je presenteren? Kies je ervoor dat je blijft spelen zoals je nu speelt, of dat je je gaat aanpassen aan de tegenstander. Waar kies je voor? Ben je realistisch en kies je voor de punten en financiën, of kies je voor het romantische en het ‘Wij Zijn Ajax’."

Ruud Gullit legt de vinger op de zere plek en vergelijkt de huidige selectie met die van vroeger. "Als ik vroeger tegen Ajax speelde, stonden er elf op het veld die goed konden voetballen, en ook vijf op de bank die goed konden voetballen. Nu denk ik wel eens: waar zijn al die spelers nu gebleven met dat lef, branie, die een man uit kunnen spelen? Laatste tijd zijn er alleen maar verdedigers opgeleid. Nu kijken we in een keer naar AZ en denken we: hoe kan dat nou? Dat zou toch niet mogelijk moeten zijn."

Volgens Gullit ligt het probleem bij het beleid. "Of ze hebben zitten slapen of ze vinden die spelers die juist uitzonderlijk te zijn te moeilijk, want die sturen ze weg. Die moeilijke spelers zijn juist de spelers die het verschil maken. Die moet je koesteren, want zij maken het verschil. Dat soort spelers mis ik gewoon, maar ook bij Feyenoord. Bij Ajax verwacht je veel meer, en dat mogen we ook verwachten."