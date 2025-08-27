AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Gullit kritisch op PSV-middenveld: "Ajax zoekt er ook zo een"

Bjorn
bron: Ziggo Sport
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © BSR Agency

Ruud Gullit heeft stevige kritiek geuit op het middenveld van PSV. In het Ziggo Sport-programma Rondo stelde hij dat het elftal van Peter Bosz een belangrijke schakel mist: een middenvelder met ‘gif’.

"Het middenveld kan zo verschrikkelijk goed voetballen, maar er zit geen gif in", aldus Gullit. "Op het moment dat iemand een hakbal geeft, is er niemand die zegt: doe eens even normaal. Dat is wat zij missen."

Volgens de oud-international ontbreekt het PSV aan een speler die de balans bewaakt en het elftal op scherp zet, zeker als het minder loopt. Ook John van den Brom deelt die mening en wijst erop dat PSV in de Eredivisie met ‘mooi voetbal’ vaak wegkomt, maar internationaal tekortschiet als het fysieke en mentale weerwerk nodig is.

Gullit wees nog op Jerdy Schouten als voorbeeld van een geweldige voetballer. "Je mist iemand die boos wordt. Soms willen ze teveel voetballen. Schouten is geweldig, maar heeft geen gif. Je wil iemand op het middenveld die het compenseert. Ze hebben teveel spelers die willen voetballen", aldus Gullit, die beseft dat zo'n speler lastig te vinden is. "Ajax zoekt er ook zo een. Je hebt er een nodig. Dat is vooral op Champions League-niveau. Maar als het in de Eredivisie te makkelijk gaat, mis je iemand die het wakker schudt."

