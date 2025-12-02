Gullit maakt zich zorgen om Ajax: "Blind waarschuwde hier al voor"

"Als je weet hoe ze in het buitenland over Ajax praten dan moeten ze zich in Amsterdam zorgen maken. Niet alleen omdat ze puntloos onderaan staan in de Champions League na vijf wedstrijden, maar tevens omdat ze hun verdienmodel de nek omdraaien", zegt Gullit in gesprek met De Telegraaf. "Dat de talentvolste jeugd tegen Benfica na twintig minuten kansloos met 3-0 achterstaat in de Champions League gaat ook rond."



De tekenen aan de wand waren er al. "Danny Blind waarschuwde al jaren geleden voor de devaluatie van de jeugdopleiding. Daar is iets aan de gang dat niet klopt. Terwijl Ajax historisch altijd kon terugvallen op de jeugdopleiding als de club op het hoogste niveau in zwaar weer verkeerde. Zoals tien jaar geleden nog toen Ajax met veel jeugdspelers de finale van de Europa League bereikte en die talenten later voor veel geld werden verkocht."

"Rond 2011 was de jeugdopleiding bij Feyenoord de reddingsboei toen Ronald Koeman daar binnenstapte. Bij FC Barcelona werd de geldcrisis enkele jaren terug bedwongen door toptalenten uit de eigen jeugd", herinnert Gullit zich. "Die weg lijkt bij Ajax dood te lopen."

"Jordi Cruijff wordt genoemd als belangrijkste kandidaat om technisch directeur te worden. Begrijpelijk als je zijn naam neemt en ziet bij welke clubs hij heeft gespeeld zoals FC Barcelona en Manchester United", weet hij. "Daarna is hij coach geweest en heeft onder andere bij FC Barcelona en andere clubs gewerkt als technisch directeur."