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Gullit onthult opvallende voorkeur Ajax-vrienden: "Dan Feyenoord"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © BSR Agency

Ruud Gullit is bijzonder te spreken over de huidige prestaties van Feyenoord. De Rotterdammers boekten woensdagavond tegen Como een overwinning in de Champions League en zetten daarmee hun sterke reeks voort. Toch vindt de voormalig topvoetballer dat de verwachtingen niet te hoog moeten worden opgeschroefd. Bij Ziggo Sport vertelt Gullit bovendien hoe zijn Ajax-vrienden reageren op het succes van Feyenoord.

Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst maakt Feyenoord dit seizoen indruk. De ploeg presteert uitstekend en ook tegen Como wisten de Rotterdammers een overwinning te boeken. Gullit ziet dat het vertrouwen binnen de club groot is, maar benadrukt dat het seizoen nog lang duurt. "Het is zo, maar we zijn nog maar aan het begin van het seizoen hè", reageert Gullit bij Ziggo Sport. "We willen niet te hoog van de toren blazen. Dat hoort ook niet bij Feyenoord. Er wordt gewoon goed gevoetbald op het moment. Er zit plezier in. Je ziet het ook aan het publiek, iedereen is happy met wat er gebeurt."

De voormalig Feyenoorder geniet zichtbaar van de positieve sfeer rond zijn oude club. Het succes zorgt er zelfs voor dat hij zijn bekende ‘dansende kakkerlakken’ weer van stal kan halen. Die gebruikte hij eerder al in een groepsgesprek met vrienden die Ajax een warm hart toedragen. "Dansende kakkerlakken", lacht Gullit wanneer het onderwerp ter sprake komt.

Volgens de oud-international is het opvallend hoe zijn Ajax-vrienden tegen de goede prestaties van Feyenoord aankijken. Als zij moeten kiezen tussen succes voor de Rotterdammers of voor PSV, blijkt hun voorkeur volgens Gullit verrassend genoeg bij Feyenoord te liggen. "Wat ik wel merk aan mijn vrienden: als een club het goed moet doen, dan hebben ze het liefst Feyenoord. Liever dan PSV."

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