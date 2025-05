Gullit verklapt gesprek met Ajax: "Die houding stond me niet aan"

Als jeugdspeler van DWS en geboren Amsterdammer leek een overstap naar Ajax voor de hand te liggen. Toch liep het anders. Toen Gullit vijftien jaar was, werd hij gebeld door Ajax. "Ik nam op. In die tijd wist je nog niet wie je aan de telefoon zou krijgen, want er was één telefoon in het huis", vertelt Gullit. "Ajax wilde me hebben. Ik zei: Dat is leuk, maar kunnen jullie naar mijn huis komen? Mijn vader en moeder werken allebei tot 18.00 uur. Als jullie daarna kunnen komen, kunnen we het erover hebben."

"Ajax zei: Nee, dat doen we niet. Je moet graag bij Ajax willen spelen. Ik zei: Dat is niet echt een warm welkom. Toen zette ik er een streep door. Die houding stond me niet aan. Later, na mijn carrière, sprak ik nog eens met dezelfde mensen", zegt Gullit met een lach.

Hij vervolgt: "Ze vonden het ongelooflijk dat een jochie van vijftien zo tegen Ajax sprak. Ik zei: Ach ja, via een andere weg ben ik er toch gekomen." Uiteindelijk werd HFC Haarlem in 1979 de eerste profclub van Gullit. "Toen Barry Hughes (destijds trainer van Haarlem, red.) zich voor mij meldde, hield mijn vader eerst een jaar de boot af. Kom volgend jaar terug, zei hij. Dat deed Hughes. Ik voelde de warmte, dus ik ging daarheen."