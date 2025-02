Gullit over Ajax: "Je mag het in Amsterdam niet zeggen, maar..."

Gullit vindt het niet leuk om naar Ajax te kijken. "Maar Farioli blijft wel winnen met zijn elftal", steekt de oud-voetballer van wal. "Met regelmatig een dosis mazzel. Je mag het in Amsterdam niet zeggen, maar zelfs de meest verstokte fans weten dat er ergens bij Ajax een enorm hoefijzer ligt. Mijn geluksmomenten op het veld vroeger zijn op de vingers van één hand te tellen. Ik had het blijkbaar ook niet nodig."

Dat het volgens Gullit meezit bij Ajax, doet niets af aan de prestaties van Ajax en Farioli in het bijzonder. "Hij levert goed werk", aldus de analist. "Hij is z’n bouwwerk begonnen met het neerzetten van een solide verdediging en dan maak je altijd kans wedstrijden te winnen door één of twee kansen te benutten. Vanuit die positie is hij verder gaan bouwen met als resultaat de koppositie in de Eredivisie en een plaats bij de laatste zestien van de Europa League."

Ajax verstevigde de koppositie met de zege op Go Ahead Eagles. "Ze zijn favoriet voor de landstitel", benadrukt Gullit. "Bij Ajax willen ze daarover niet praten, maar ze kunnen er niet meer onderuit met vijf punten voorsprong met elf wedstrijden te gaan."