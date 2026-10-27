Gullit over Ajax-talent: "Je moet hem ook in bescherming nemen"

Ruud Gullit is enthousiast over Abdellah Ouazane, maar vindt dat Ajax voorzichtig moet omgaan met het jonge talent. De 17-jarige spelmaker krijgt niet altijd een basisplaats in Amsterdam. Dat leidt geregeld tot onbegrip bij supporters, die hem vaker aan het werk willen zien.

Bij Rondo van Ziggo Sport benadrukt Gullit dat een jonge speler niet voortdurend hoeft te spelen. "Mensen zeggen dat hij altijd moet spelen, maar soms moet je hem ook beschermen, hè af en toe", zegt hij. Daarbij haalt Gullit Lamine Yamal aan, die op jonge leeftijd al veel speelt voor FC Barcelona. "Yamal is een uitzondering."

De oud-voetballer ziet dat Ouazane met zijn onbevangen manier van spelen iets kan toevoegen. "Het is wel leuk als een jonge jongen onbevangen gaat voetballen." Ook Nordin Amrabat is positief over de Ajax-spelmaker. "Hij heeft ook leuke interviews en is voor de camera ook leuk."