Gullit wijst: "Of heeft Ajax niet de ballen om het te doen?"

Khalid Boulahrouz vindt dat Ajax Jorthy Mokio meer de kans moet geven op het middenveld. De Amsterdammers zoeken naar een controleur, maar volgens de analist kan Mokio die rol prima nu al invullen.

Mokio wordt gezien als groot talent, maar Ajax wil voor dit seizoen graag nog een andere 'zes' halen. “Als Ajax naar zo'n type op zoek is, en die hebben ze niet, dan ga je toch voor Mokio?", vraagt Boulahrouz zich af bij Rondo van Ziggo Sport. “Dit is het moment om zo'n talent te laten spelen en te laten rijpen.”

Ruud Gullit twijfelt of het te maken heeft met de kwaliteit van Mokio. "Of hebben ze toch niet de ballen om het te doen? Omdat ze moeten presteren. Dan doel ik op de leiding", merkt hij op. "Dat ze denken: nou, we moeten presteren, dus we moeten iemand hebben die er meteen kan staan. Dat hij het lef niet heeft om zo'n jonge jongen in te zetten."