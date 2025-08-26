AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Gullit wijst: "Of heeft Ajax niet de ballen om het te doen?"

Max
bron: Rondo
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © Pro Shots

Khalid Boulahrouz vindt dat Ajax Jorthy Mokio meer de kans moet geven op het middenveld. De Amsterdammers zoeken naar een controleur, maar volgens de analist kan Mokio die rol prima nu al invullen. 

Mokio wordt gezien als groot talent, maar Ajax wil voor dit seizoen graag nog een andere 'zes' halen. “Als Ajax naar zo'n type op zoek is, en die hebben ze niet, dan ga je toch voor Mokio?", vraagt Boulahrouz zich af bij Rondo van Ziggo Sport. “Dit is het moment om zo'n talent te laten spelen en te laten rijpen.”

Ruud Gullit twijfelt of het te maken heeft met de kwaliteit van Mokio. "Of hebben ze toch niet de ballen om het te doen? Omdat ze moeten presteren. Dan doel ik op de leiding", merkt hij op. "Dat ze denken: nou, we moeten presteren, dus we moeten iemand hebben die er meteen kan staan. Dat hij het lef niet heeft om zo'n jonge jongen in te zetten."

De Champions League trofee

Ajax wacht mogelijk Champions League-trip van 6.200 kilometer

0
John Heitinga op de persco

Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"

0
Ruud Gullit Jorthy Mokio
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
