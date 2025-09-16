KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Gullit ziet probleem Ajax: "Zelfs Barca had zo iemand nodig"

Max
bron: De Telegraaf
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © Pro Shots

Ruud Gullit stelt dat Ajax erg de behoefte heeft aan een echte nummer zes. De Amsterdammers beginnen woensdagavond aan de Champions League. 

Gullit kijkt uit naar de eerste wedstrijd tegen Inter woensdagavond. "Ik ben vooral benieuwd hoe Ajax het gaat aanpakken tegen het ervaren Internazionale. De ploeg zit in een opbouwfase en je kan geen geweldig voetbal eisen", stelt hij in zijn column in de Telegraaf. "Resultaat boeken moet voorop staan. Zoals FC Twente vorig seizoen Manchester United op Old Trafford bestreed, kan daartoe leiden."

Volgen Gullit heeft de ploeg van John Heitinga de behoefte aan een goede controleur. "Zo iemand die het fort bewaakt als zijn medespelers op avontuur zijn. Een mannetjesputter zoals in het verleden Jan Wouters, Nigel de Jong en Mark van Bommel of internationaal Claude Makélélé bij Chelsea en Real Madrid of Javier Mascherano bij FC Barcelona", aldus de oud-profvoetballer. "Zelfs bij het grote Barça hadden ze zo iemand nodig om bij balverlies niet overrompeld te worden."

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Internazionale

'Inter gaat drastisch ingrijpen voor duel met Ajax na nederlagen'

0
Valentijn Driessen

Driessen verklaart juichgebaartjes van Godts: "Voor hen bedoeld"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ruud Gullit
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd