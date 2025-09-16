Gullit ziet probleem Ajax: "Zelfs Barca had zo iemand nodig"

Gullit kijkt uit naar de eerste wedstrijd tegen Inter woensdagavond. "Ik ben vooral benieuwd hoe Ajax het gaat aanpakken tegen het ervaren Internazionale. De ploeg zit in een opbouwfase en je kan geen geweldig voetbal eisen", stelt hij in zijn column in de Telegraaf. "Resultaat boeken moet voorop staan. Zoals FC Twente vorig seizoen Manchester United op Old Trafford bestreed, kan daartoe leiden."

Volgen Gullit heeft de ploeg van John Heitinga de behoefte aan een goede controleur. "Zo iemand die het fort bewaakt als zijn medespelers op avontuur zijn. Een mannetjesputter zoals in het verleden Jan Wouters, Nigel de Jong en Mark van Bommel of internationaal Claude Makélélé bij Chelsea en Real Madrid of Javier Mascherano bij FC Barcelona", aldus de oud-profvoetballer. "Zelfs bij het grote Barça hadden ze zo iemand nodig om bij balverlies niet overrompeld te worden."