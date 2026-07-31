Gunstige loting voor Ajax? Dit zijn de mogelijke tegenstanders
Ajax neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen Shelbourne FC uit Ierland. De wedstrijden worden op donderdag 6 en donderdag 13 augustus afgewerkt, maar aanstaande maandag staat ook alweer de loting voor de play-offs op het programma. Die duels volgen op 20 en 27 augustus.
Uit de gegevens van 'Football Meets Data' blijkt dat de ploeg van trainer Michel een geplaatste status zal hebben vanwege de relatief hoge UEFA-coëfficiënt (58.250) en daardoor is de route richting de groepsfase van de Conference League waarschijnlijk redelijk gunstig. Zo ontloopt de club uit Amsterdam tegenstanders als Atalanta Bergamo en AS Monaco. Ook clubs als SC Freiburg en Brighton & Hove Albion hebben een geplaatste status.
In hetzelfde rijtje zien we daarnaast ook nog 'grote namen' als Sporting Braga, FC Kopenhagen, Dynamo Kiev, PAOK, Anderlecht, FC Salzburg, Rangers en Partizan Belgrado staan. Ajax kan wel tegen clubs als Getafe, Benfica/Hearts, Besiktas, Austria Wien en Nordsjaelland loten. Ook Ferencvaros is een mogelijke tegenstander: de Hongaarse topclub bleek in de eerste voorronde veel te sterk voor FK Vojvodina en rekende in de tweede ronde af met FC Twente.
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