Guram Kashia: "Wat leer je je kinderen? Moeten die voor Ajax worden?"

"Deze club is deel van mijn leven, een groot onderdeel van mijn leven. Ik heb er de meeste profwedstrijden voor gespeeld en heb nog steeds veel gevoelens voor de club", vertelt Kashia aan Voetbal International. "Het zou stom zijn als de club om zeep wordt geholpen door stomme fouten van mensen die hun werk niet goed hebben gedaan."

"De KNVB moet de club helpen, maar het gaat niet goed en ze helpen de clubs niet", gaat de Georgiër verder. "Volgens mij wil iedereen dat Vitesse blijft. Zelfs NEC. Ik snap dat ze aan regels gebonden zijn, maar ze moeten iets doen. Mijn dochter en ik hebben het elk weekend over Vitesse. En straks hebben we die connectie niet meer."

De oud-verdediger van de club vindt het een onbegrijpelijke ontwikkeling dat de stekker eruit wordt getrokken. "Er is iets kapot, en het lijkt wel alsof het niet gerepareerd mag worden. Wat leer je je kinderen ook? Moeten die dan voor NEC worden, of voor Ajax? Come on man, daar moet de rechter ook over nadenken", aldus Kashia.