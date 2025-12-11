Gurbanov looft Ajax: "Dit soort ploegen vergeven je fouten niet"

Qarabag-trainer Gurban Gurbanov was zichtbaar teleurgesteld na de nederlaag tegen Ajax. Hoewel hij zijn spelers niet volledig de schuld gaf, zag hij hoe de Amsterdammers hun kansen optimaal benutten.

De Azerbeidzjaanse ploeg kwam in eigen huis, het Tofik Bahramovstadion, twee keer op voorsprong, maar gaf in de slotfase de zege volledig uit handen. Dankzij een dubbelslag van Oscar Gloukh en een knal van Anton Gaaei trok Ajax aan het langste eind.

"Ik wil Ajax feliciteren", zei Gurbanov na afloop. "Ik ben tevreden over mijn spelers. Wedstrijden met zo'n hoog tempo hebben we de afgelopen jaren nauwelijks gespeeld. En dit soort ploegen vergeven je fouten niet. Het is de Champions League, dan moet je ook met dit soort resultaten rekening houden."

In de slotfase liet Qarabag grote ruimtes vallen, maar dat gaf Gurbanov zijn spelers niet kwalijk. "We verliezen, maar we hebben wel gevochten. We hebben geen moment aan een gelijkspel gedacht. We dachten alleen maar aan winnen. Ik wil de fans ook bedanken. Al met al was het vandaag een viering van het voetbal, het was alleen niet genoeg voor de overwinning. Ook deze resultaten horen erbij."

Ondanks de nederlaag blijft Qarabag uitzicht houden op de tussenronde van de Champions League. De ploeg van Gurbanov staat nog steeds op een positie die recht geeft op de volgende fase. Om die tussenronde te bereiken, moet Qarabag waarschijnlijk in januari nog punten pakken tegen Eintracht Frankfurt en Liverpool.