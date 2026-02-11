Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

Ajax speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ door een late goal van Kian Fitz-Jim. Guus Hiddink was maandagavond bij het programma 'Rondo' vol lof over de 22-jarige middenvelder, die als invaller binnen de lijnen kwam in Alkmaar.

"Ik vond Fitz-Jim altijd een hele actieve jongen op het middenveld. Aan het begin van het seizoen dacht ik: hij zou een goede zes kunnen zijn. Hij speelt op tempo en kijkt vooruit", legt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal uit. "Ik had er een hoge pet van op. Nu speelt Steur, maar hij wordt niet geleid door wat oudere en dominantere jongens. Dat is jammer", constateert Hiddink.

Toby Alderweireld, die eveneens te gast was, geniet ook van de talenten bij Ajax. "Je ziet de Amsterdamse bravoure een beetje bovenkomen, zeker bij Mika Godts", vertelt hij. "Hij is nu echt een beetje aan het doorbreken en maakt nu de juiste keuzes. Hij is niet alleen maar aan het dribbelen om het dribbelen. Het zijn leuke dingen om te zien", besluit Alderweireld over de aanvaller uit België.